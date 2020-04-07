消息指康希諾（０６１８５）主要股東ＬＡＶ等出售５４５萬股

《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指出，康希諾生物（０６１８５）主要股東ＬＡＶ

Ｓｐｒｉｎｇ（ＨＫ）、ＬＡＶ Ｂｉｏ ＩＩＩ、Ｌｉｌｌｙ Ａｓｉａ

Ｖｅｎｔｕｒｅｓ ＩＩＩ及ＬＡＶ Ａｍｂｅｒ合共出售公司５４５萬股，每股作價１４２﹒

５元，比上日收市價折讓９﹒６％，套現７﹒７７億元。

該股今早錄一手５４５萬股市前交易，每股造１４２﹒５元，涉資７﹒７７億元，相信是上

述交易上板。（ｅｃ）

