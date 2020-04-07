道指升千六點，港股漲３４３點報２４０９３點，國指揚１２２點

《經濟通通訊社７日專訊》歐美疫情有轉好跡象，消息刺激道指急漲千六點，亞洲股市今早

高開高走，日經升３９６點，台北加權指數升１５５點。港股方面今早跟隨高開３４３點，升破

二萬四關口，出口股表現強勁，創科實業（００６６９）高開８％且為最佳表現藍籌；澳門封關

惟賭股仍有追捧，銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）高開約２至３％。恆生指數開報

２４０９３點，升３４３點或升１﹒４５％，主板成交２７﹒６０億元。國企指數報９７７４點

，升１２２點或升１﹒２７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒１８％，報３９﹒８元；港交所

（００３８８）升１﹒５％，報２４４元；騰訊控股（００７００）升１﹒６３％，報３８７﹒

６元；中移動（００９４１）升０﹒４８％，報６２﹒３元；友邦保險（０１２９９）升１﹒９

１％，報７２﹒２元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ５５﹒００元 升８﹒１６％

恆隆地產（００１０１） １６﹒５０元 升３﹒２５％

金沙中國（０１９２８） ２８﹒８０元 升３﹒０４％

長江基建（０１０３８） ４５﹒８５元 升２﹒９２％

瑞聲科技（０２０１８ ４２﹒９５元 升２﹒８７％

碧桂園 （０２００７） ９﹒６８元 升２﹒８７％

舜宇光學（０２３８２） １１３﹒００元 升２﹒７３％

長和 （００００１） ５７﹒３０元 升２﹒６９％

申洲國際（０２３１３） ８４﹒９５元 升２﹒６６％

中國聯通（００７６２） ５﹒２６元 升２﹒３３％

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（ｕｌ）

