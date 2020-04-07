《盤後部署》油股有良好買入位，觀望恒指短期能否守穩２４２００

《經濟通通訊社７日專訊》市場憧憬新冠肺炎疫情在歐美國家緩和，並快將見頂，隔晚道指

飆升約１６００點，加上Ａ股今日復市，港股跟隨高開逾三百點，並上演二萬四攻防戰。恆指高

開後升幅反覆收窄，最低見過２３７９６，僅升４６點；午後隨著美股期貨升幅擴大，並愈升愈

有，一度急升５１２點，高見２４２６２，匯控（００００５）、友邦（０１２９９）等重磅股

均升約３％，令二萬四關口失而復得，最終大市穩守此關口，收報２４２５３點，升５０４點或

升２﹒１２％，主板成交１２６３﹒７６億元。國企指數報９８４６點，升１９４點或升

２﹒０２％。

人民銀行今日起下調超額存款準備金率，內地復市後造好，上證綜合指數報２８２０點，升

５６點或升２﹒０５％；深證成份指數報１０４２８點，升３１８點或升３﹒１５％。兩市合共

成交７３２０﹒８３億元人民幣。



＊耶倫料第二季ＧＤＰ跌逾三成，大摩則認為現時可撈底＊



美股近日積極反彈，隔晚道指更一度暴漲千六點，但並不代表經濟數據亦會跟隨反彈。美聯

儲前主席耶倫表示，美國經濟目前處於「令人震驚」的衰退過程中，而目前數據未能反映情況，

第二季經濟或會萎縮至少３０％，失業率則會攀升至１３％甚至更高，而這些數字與大蕭條數據

十分相近。耶倫亦認為，經濟有機會出現Ｖ型反彈，但要視乎員工何時才能返回工作崗位。假如

疫情造成的傷害越大，看到Ｕ型的可能性就越高，但並不希望會出現Ｌ型的走態。

不過，大摩看法分歧。大摩首席股票策略師米克威爾遜表示，美股熊市的衰退已經結束，並

已到達一個良好的買入點。由於過去一個月砍倉等資產強制清算情況已經過去，加上美國政府提

供無限制貨幣與財政支持，目前大市是自２０１１年以來最具吸引力。他並強調，這種周期性熊

市並不是最近的事，而是開始了兩年的周期性熊市，在６至１２個月內都是很好的買入點。



＊油股可考慮買入，港股短期二萬四爭持＊



市場目前正期待油組與俄羅斯就減產問題達成協議，但還要視乎美國總統特朗普的取向，因

此相信油價近期都會維持低位，是一個不錯的買入機會，相信「三桶油」未來的反彈力度頗強，

投資者可以多加留意。另外，港股近期反覆挑戰二萬四，預料此水平有不少獲利盤出現，關鍵點

在於恆指未來數日能否企穩２４２００點，假如能企穩則可以持續上望２５０００。投資者亦應

該留意內地疫情情況，因內地復工後有機會再爆發第二波感染，屆時則有機會影響中港股市。

（ｕｌ）

