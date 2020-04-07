【新冠肺炎】特朗普：考慮限制國內航班，或向國民發放更多現金

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普在白宮簡報會上表示，航空公司一直在削減國內
航班，但美國需要一些航班以供緊急使用，並正考慮限制國內出行。
他又指，想聽取下一輪刺激計劃的想法，並希望其中包括切切實實的基礎設施。華府很可能
向國民發放第二輪直接現金補助，並對此進行認真討論。
而據彭博社引述知情人士透露，特朗普和民主黨總統候選人拜登周一（６日）就新冠肺炎疫
情通電話，因為早前拜登表示願意與白宮分享他對於抗疫的想法。（ａｌ）
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