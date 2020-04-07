  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/04/2020 09:13

【全球放水】庫德洛：白宮考慮發行與疫情掛鈎的債券

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普的經濟顧問庫德洛周一（６日）接受美國
《ＣＮＢＣ》訪問時表示，現在是發行債券為抗疫籌集資金的時候，而發行與疫情掛鈎的債券是
一個好主意，不過目前還在討論階段。
　　他強調，這將是對美國健康、安全及經濟未來的長期投資，如果撇開技術上考慮，這個概念
完全正確。
　　他又指，考慮如何重啟美國經濟活動時將以事實為依據。如果經濟活動重啟，希望在四至八
周內能夠快速恢復。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道06/04/2020
【大象零息】Webb:匯控停派息不違法 股東興訴訟屬浪費金錢
生財有道06/04/2020
人行降準藍籌股全升 港股全日飆513點收23749重上廿天線
生財有道06/04/2020
【大象零息】小股東組聯盟促匯控回應訴求 冀以5%股份召EGM
FOCUS06/04/2020
【FOCUS】降準悄刪「不搞大水漫灌」 人幣兌美元或見7.2
生財有道06/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：期油ETF不用高追
興證快訊06/04/2020
匯控取消派息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 友和Yoho發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金