【全球放水】庫德洛：白宮考慮發行與疫情掛鈎的債券

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普的經濟顧問庫德洛周一（６日）接受美國

《ＣＮＢＣ》訪問時表示，現在是發行債券為抗疫籌集資金的時候，而發行與疫情掛鈎的債券是

一個好主意，不過目前還在討論階段。

他強調，這將是對美國健康、安全及經濟未來的長期投資，如果撇開技術上考慮，這個概念

完全正確。

他又指，考慮如何重啟美國經濟活動時將以事實為依據。如果經濟活動重啟，希望在四至八

周內能夠快速恢復。（ａｌ）

