【全球放水】傳歐盟執委會起草新計劃，向受疫情影響企業注入股本

《經濟通通訊社７日專訊》據英國《金融時報》周一（６日）援引知情人士報道指，歐盟執
委會正計劃讓成員國透過注入股本，幫助直接受疫情影響的企業。
報導指，新計劃將呼籲歐盟成員國向企業提供股權，又或混合資本工具方面的進一步支持。
不過計劃正在起草當中，將補充上月宣布的臨時框架。
據悉新計劃有獲得財政支持的條件，企業需要符合某些良好管治的標準，並就如何使用援助
資金作出承諾。（ａｌ）
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