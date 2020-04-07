【貿易休戰】歐盟向中國及埃及產玻璃纖維，徵收為期五年反傾銷稅

《經濟通通訊社７日專訊》歐盟周一（６日）裁定對中國和埃及生產的玻璃纖維徵收為期五
年反傾銷稅，這些工業產品使用於風力渦輪、運動器材在內領域，今日生效。
反傾銷稅率最高達９９﹒７％。對中國出口商的反傾銷關稅稅率分別為３７﹒６％或９９﹒
７％，埃及出口商的稅率為２０％。
今次決定影響包括芬蘭Ａｈｌｓｔｒｏｍ－Ｍｕｎｋｓｊｏ Ｏｙｊ在內的歐盟玻璃纖維生
產商，因為中國和埃及的傾銷明顯實質性傷害歐盟。（ａｌ）
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