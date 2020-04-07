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07/04/2020 13:34

【全球放水】澳洲央行宣布維持利率不變，預計經濟將出現大幅萎縮

　　《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行今日行長洛威在政策會議後宣布，將現金利率維持在０
﹒２５％水平，並保持三年期殖利率目標不變。
　　隨著金融市場由早前的動盪恢復過來，加上殖利率曲線朝０﹒２５％的目標靠攏，該行得以
縮減每日的流動性注入及政府債券購買規模。
　　聲明又指，儘管前景存在很大不確定性，但預計第二季將出現非常大幅度的經濟萎縮，失業
率預計將升至多年來的高位。貨幣政策委員會致力於為就業、收入及企業提供支持。（ａｌ）

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