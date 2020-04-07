【英首相病重】葉國邦：對匯控長和長線影響有限，較關注脫歐進程

《經濟通通訊社記者余嘉欣７日報道》英國首相約翰遜周一（６日）病情惡化並轉至深切治

療部，拖累英鎊匯價下跌。大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》表示，事件影響

市場短線的投資氣氛，但對英國相關股例如英資銀行及長和系的前景影響不大，因為市場較關注

公司的行業發展及「脫歐」進程。

葉國邦指出，約翰遜入院一事或令市場擔心會否影響英國「脫歐」的進度，從而拖累英鎊匯

價的走勢，但此想法較為投機，長遠英鎊走勢仍視乎英國本土經濟發展。對於個別股份與英國前

景敏感度較高，包括匯控（００００５）及渣打（０２８８８）的看法，他認為今次歐洲銀行停

派息以增加資本的做法，不利股東利益，市場憂慮歐洲銀行的前景，不建議現時低撈相關銀行股

。

至於歐洲尤其英國業務佔比較多的長和系，他認為今次約翰遜入院一事對其影響不是太明顯

，相反市場更關注當地疫情發展，以及英國能否順利進入下一階段的「脫歐」程序。他又指，長

和（００００１）及長建（０１０３８）旗下業務較為廣泛，而當中的電訊業務亦接近公用股，

因此風險未必會太集中。

至於股價部署方面，他指出，長和股價剛升破頭肩底頸線及下行的２０天線（５２﹒３３３

元），料續上試回補３月形成的兩大下跌裂口；而長建的技術指標改善，惟反彈將受制下行的

５０天線（４９﹒７０７元）。他補充指，兩股的股息均逾５厘，或因而吸引部分長線投資歐洲

銀行的資金換馬，但地區風險較高，不宜作中長線部署或佔比過大投資。



表列英資銀行及長和系早市股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀行股：

匯豐控股（００００５） ３９﹒３００元 升０﹒８９９％

渣打集團（０２８８８） ４０﹒６００元 升１﹒５００％



長和系部分股份：

長和 （００００１） ５６﹒３５０元 升０﹒９８６％

長江基建（０１０３８） ４６﹒０５０元 升３﹒３６７％

長實集團（０１１１３） ４５﹒０５０元 升０﹒２２２％

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