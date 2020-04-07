【英首相病重】葉澤恒：約翰遜病情若轉差，鎊匯或下試１﹒２水平

《經濟通通訊社記者鄧經書７日報道》患上新冠肺炎的英國首相約翰遜近日突然轉入深切冶

治療部（ＩＣＵ）留醫，拖累英鎊一度急挫。東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆向《經濟通通

訊社》表示，約翰遜突然ＩＣＵ留醫，讓市場出現恐慌，英鎊兌美元曾低見１﹒２１水平，惟公

布英國外相藍韜文必要時會暫代首相一職後，消息令英鎊便迅速反彈至目前１﹒２２水平，兌港

元報９﹒５水平，惟他相信短期英鎊波動性必然增加。



＊病情若好轉，英鎊可重返９﹒６港元水平＊



葉澤恆表示，金融市場目前關注約翰遜病情多於英國新冠肺炎新增病例減少的影響，如果約

翰遜病情不幸趨向嚴重，英鎊兌美元匯價將下試１﹒２水平，料１﹒１７有支持；英鎊兌港元匯

價方面，料下試９﹒２５至９﹒２水平。若他的病情好轉甚至康復，英鎊兌美元將企穩１﹒２水

平，兌港元可重返９﹒４至９﹒６水平。

他指出，雖然目前歐洲各國皆忙於處理疫情，相信英國「脫歐」因素短期影響英鎊走勢機會

不大，上述因素或於下半年方見影響。他認為，若英國真替換首相，英國「脫歐」方案內容或出

現更改，英國與歐盟先前談判的「脫歐」過渡期或押後，甚至重新談判，若事情發展至此，反而

利好英鎊走勢，因為疫情過後世界經濟只會更差，歐盟各國為保經濟，雙方的將簽訂的貿易協議

條款或不會「做到咁絕」，或讓英國有機會喘息，甚至取得更好的談判籌碼。若英國「脫歐」過

渡期延期，他估計英鎊兌美元最高或重上１﹒２３水平，兌港元更可重返１０元以上水平。

