【全球放水】新加坡金管局放寬銀行資本規定，促進借貸活動

《經濟通通訊社７日專訊》新加坡金管局放寬資本要求，給予銀行更大借貸空間，但強調釋
放的資金不應用於回購股票。
新加坡金管局今日發表聲明指，銀行應適當使用資本，緩衝支持借貸活動，並優先於自由支
配。央行有充足資本度過當前的經濟滑坡，同時繼續支持經濟，提供信貸以支持企業及國民。
金管局亦稱，即使沒有必要限制派息政策，但不應將盈餘資本的釋放用於股票回購上。
（ａｌ）
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