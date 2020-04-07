【油市博奕】傳Ｇ２０能源部長周五召開會議，緊接油組會議

《經濟通通訊社７日專訊》據路透社引述內部文件顯示，二十國集團（Ｇ２０）能源部長將

於周五（１０日）召開一次特別視像會議，確保能源市場穩定。

Ｇ２０輪值主席國沙特將負責召開今次會議，但目前沙特與俄羅斯正陷入石油價格戰。而周

四（９日）石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與包括俄羅斯在內的盟友（ＯＰＥＣ＋）將舉行另一場

視像會議，討論潛逃減產事宜。（ａｌ）

