【油市博奕】傳Ｇ２０能源部長周五召開會議，緊接油組會議

《經濟通通訊社７日專訊》據路透社引述內部文件顯示，二十國集團（Ｇ２０）能源部長將
於周五（１０日）召開一次特別視像會議，確保能源市場穩定。
Ｇ２０輪值主席國沙特將負責召開今次會議，但目前沙特與俄羅斯正陷入石油價格戰。而周
四（９日）石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與包括俄羅斯在內的盟友（ＯＰＥＣ＋）將舉行另一場
視像會議，討論潛逃減產事宜。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|樂天金匯07/04/2020
經濟增長放緩 澳元匯價偏軟
|剖析天下07/04/2020
奧運延期 日本經濟增長乏力
|生財有道07/04/2020
【英首相病重】葉澤恒：約翰遜病情若轉差 鎊匯或下試1.2水平
|FOCUS07/04/2020
【FOCUS】花旗國醞釀第四輪救市 黃金瘋預示「綠紙」海嘯?
|生財有道07/04/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔短期有望追落後
|生財有道06/04/2020
【大象零息】Webb：匯控停派息不違法 股東興訴訟屬浪費金錢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰