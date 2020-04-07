【大熊來了】德意志料英國今年經濟萎縮逾６％，警告存在下行風險

《經濟通通訊社７日專訊》德意志銀行周一（６日）預計，今年英國經濟將萎縮６﹒５％，
並將是英國近百年來最嚴重的衰退。
德意志指出，英國第一季經濟可能已經萎縮１﹒９％，預計第二季經濟按季萎縮幅度可能達
創歷史１３％。雖然德意志銀行認為英國經濟將迅速反彈，但對下行風險作出警告，強調反彈取
決於經濟停擺的持續時間。
德意志直言，如果新冠肺炎病例於本月中旬見頂，將是樂觀的情況，否則對經濟的打擊可能
會比預期更嚴重。（ａｌ）
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