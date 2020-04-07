【大熊來了】默克爾警告歐盟正面臨成立以來最大挑戰

《經濟通通訊社７日專訊》德國總理默克爾周一（６日）表示，歐盟正面臨自成立以來最大

挑戰，同時對疫情產生的政治影響，發出至今最嚴厲的警告。

她強調，每個人都受到同樣的打擊，歐洲經驗今次考驗，必須變得更強大，這符合所有人的

利益，亦符合德國利益。

她重申，支持動用歐洲穩定機制，及歐盟委員會的就業保障建議，並指疫情消退後，歐洲將

需要一個重建計劃。（ａｌ）

