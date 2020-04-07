【企業盈喜】東駿控股料今年中期利潤按年升超過１﹒２倍

《經濟通通訊社７日專訊》東駿控股（０８３８３）公布，根據對集團截至２０２０年２月
２９日止六個月未經審核綜合管理賬目的初步評估，集團預計２０２０年中期的利潤將比上年同
期增長超過１２０％。
有關增加主要由於來自客戶的收入增長超過２０％，導致對收入和毛利產生良好的影響。由
於公司需要額外時間以完成若干業績相關的資料，董事會決定將董事會會議延期至２０２０年４
月１４日（星期二）舉行。（ｕｌ）
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