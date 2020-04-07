《異動股》神州租車復牌開彈近１６％，稱無參與瑞幸咖啡商業交易

《經濟通通訊社７日專訊》神州租車（００６９９）大股東陸正耀家族手持集團總股本２９

﹒７７％，亦為瑞幸咖啡大股東，因而捲入瑞幸咖啡偽造交易價值約２２億元人幣風波。神州租

車今早復牌，反彈１５﹒８２％，報２﹒２７元。

集團澄清，並無持有瑞幸咖啡任何美國存託股份或其他證券，且並無參與瑞幸咖啡的任何商

業交易。儘管陸正耀為瑞幸咖啡股東及主席，已於２０１６年４月辭任集團首席執行官職位並改

任非執董。此後，他並無參與集團日常管理。此外，瑞幸咖啡的首席運營官劉劍已於２０１５年

起不再於集團擔任部門總監一職。集團與金融機構的業務關係及營運暫保持正常。

消息帶動其他中概股炒高，騰訊（００７００）開升１﹒６３％，報３８７﹒６元，暫為表

現最佳藍籌；美團點評（０３６９０）開漲２﹒３８％，報９６﹒７元。

港交所（００３８８）亦升１﹒５％，報２４４元。

恆指開漲３４３點報２４０９３點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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香港交易所（００３８８） ２４４﹒００元 升１﹒５０％

神州租車 （００６９９） ２﹒２７元 升１５﹒８２％

騰訊控股 （００７００） ３８７﹒６０元 升１﹒６３％

小米集團 （０１８１０） １０﹒６０元 升０﹒９５％

美團點評 （０３６９０） ９６﹒７０元 升２﹒３８％

阿里巴巴 （０９９８８） １９１﹒５０元 升１﹒５４％

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（ｎｓ）

