《午市前瞻》港股再上試兩萬四，料短期獲利情況增加

《經濟通通訊社７日專訊》歐美地區重災區的死亡率有下降趨勢，美國總統特朗普希望４月

底能解除社交限制，隔晚道指收市飆逾１６００點，刺激港股今早高開３４３點，報２４０９３

點，重上兩萬四，一度高見２４０９８點，其後，消息指英國首相約翰遜送入深切治療部，美股

期指亞洲時段倒跌，港股升幅一度收窄至４６點報２３７９６點。受疫情轉緩影響，出口股及手

機股跑出，港股半日收報２３８１５點，升６６點或升０﹒２８％，主板成交６５５﹒５６億元

。國企指數報９６８１點，升２８點或升０﹒３０％。

Ａ股是清明假期後首日復市，兩市亦走高。上證綜合指數報２８１２點，升４８點或升

１﹒７４％，成交１７４２﹒８４億元人民幣。深證成份指數報１０３８４點，升２７４點或升

２﹒７１％，成交２７８８﹒７９億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）揚０﹒５％，報２４１﹒６元；騰訊（００７００）上

升０﹒４２％，報３８３元；平保（０２３１８）微升０﹒２％，報７５﹒８５元；友邦

（０１２９９）升０﹒１４％，報７０﹒９５元；中移動（００９４１）軟０﹒３２％，報６１

﹒８元；匯控（００００５）漲０﹒９％，報３９﹒３元。



＊紐約新增死亡病例下降，出口股造好＊



美國疫情最嚴重的紐約州新增死亡病例一周以來首次下降，市場憧憬疫情見緩，出口股造好

。創科實業（００６６９）漲２﹒９５％，報５２﹒３５元；萬洲國際（００２８８）走高２﹒

８１％，報７﹒６９元；申洲國際（０２３１３）揚０﹒７９％，報８３﹒４元；耐世特（０１

３１６）抽升６﹒０８％，報３﹒８４元；敏華控股（０１９９９）急漲４﹒２％，報４﹒４７

元。

沙特和俄羅斯宣布延遲主要產油國會議至本周四，紐油隔晚急挫８％，三桶油跑輸藍籌。中

石油（００８５７）挫２﹒３５％，報２﹒９１元；中海油（００８８３）跌１﹒６９％，報８

﹒７４元；中石化（００３８６）走低２﹒４９％，報３﹒９１元；昆侖能源（００１３５）微

升０﹒２２％，報４﹒５９元；中海油服（０２８８３）揚０﹒１６％，報６﹒３元。

日本政府準備推出９９００億美元的經濟刺激計劃，隔晚金價跳漲至三周高，黃金股隨之上

揚。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚１﹒６８％，報１２１２元；山東黃金（０１７８７）

漲４﹒３６％，報１９﹒６２元；招金礦業（０１８１８）上升４﹒５４％，報８﹒０６元；黃

金國際（０２０９９）抽升６﹒０２％，報４﹒４元；紫金礦業（０２８９９）飆升

７﹒１９％，報３﹒１３元。



＊中汽協料下半年產能恢復，汽車股跑出＊



中汽協預計下半年內地汽車產能及銷量能恢復到同期，汽車股跑出。華晨（０１１１４）抽

升５﹒７９％，報６﹒２１元；北京汽車（０１９５８）漲３﹒０５％，報３﹒０４元；東風集

團（００４８９）升１﹒２９％，報４﹒７１元；比亞迪（０１２１１）走高２﹒１６％，報

４０﹒２５元；廣汽集團（０２２３８）揚１﹒４３％，報６﹒４元。

花旗料中資地產股將受惠於第二季銷售好轉，及政策因素支撐，而進一步反彈，內房股走高

。融創（０１９１８）升０﹒９７％，報３６﹒４元；萬科企業（０２２０２）揚

０﹒７８％，報２６元；雅居樂（０３３８３）走高１﹒１％，報８﹒３元；龍湖

（００９６０）上升１﹒６７％，報３９﹒６５元；世茂房地產（００８１３）漲２﹒４６％，

報２９﹒１元。

被譽為「最強蘋果分析師」的天風證券分析師郭明錤發表報告指，預期Ａ股電子股票，尤其

是蘋果產業鏈與半導體，可望在４月全面反彈且有約三至六成的升幅，手機設備股回勇。舜宇光

學（０２３８２）抽升３﹒４５％，報１１３﹒８元；瑞聲科技（０２０１８）升１﹒４４％，

報４２﹒３５元；通達集團（００６９８）漲２﹒０８％，報０﹒４９元；丘鈦科技

（０１４７８）走高２﹒２５％，報９﹒１元；惟比亞迪電子（００２８５）軟０﹒２９％，報

１３﹒５８元。（ｆｚ）



＊葉國邦﹕宜部署資產負債表比較強勁的股份



港股今日延續升勢，一度上試兩萬四大關。大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊

社》表示，港股上升主要因為憧憬歐美疫情有所緩和帶動，市場憂慮疫情衝擊經濟帶來的信貸風

險，並對風險資產的投資意欲增加。不過，他指出，現階段的反彈只是反映大市氣氛初步得到改

善，市場仍然關注疫情的後續影響，包括企業盈利及市場流動性。

他又認為，雖然大市昨日走勢向好，但缺乏成交配合，料港股反彈至兩萬四關口會陸續出現

短線套利情況，以及投資者開始換馬防守性較高的股分。他又維持早前兩萬四為中期波動區間上

限的看法，建議當大市突破兩萬四時，減少短線操作並先止賺，以及部署資產負債表比較強勁的

股份。（ｙｋ、ｆｚ）

