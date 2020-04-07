【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒４億人幣，買匯控安踏沽小米騰訊

《經濟通通訊社７日專訊》市場憧憬疫情快將見頂，加上俄羅斯放風指跟沙特阿拉伯在減產

方面「非常非常接近」達成協議，隔晚美股三大指數急升逾７％。港股今早承接高開，恆生指數

高開３４３點，恆指開報２４０９３點，大市重上２４０００點水平，午後道指期貨急升約

５００點，帶動港股一舉突破上午高位，升幅進一步擴大，恆指收報２４２５３點，升５０４點

或２﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是滙豐控股

（００００５）、安踏體育（０２０２０）、中國飛鶴（０６１８６）；淨賣出最多的依次是小

米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、中興通訊（００７６３）。

北水恢復下成交顯著增加。主板成交１２６３﹒７６億元增加４５﹒６％。其中港股通成交

２６５﹒８億元，佔總成交２１％。



＊北水繼續掃匯控，小米捱沽＊



匯控升３﹒０８％，重上４０大關報４０﹒１５元；獲北水熱情掃貨，淨流入４﹒５２億元

。部分內需股造好，安踏體育升９﹒８６％，報５６﹒２５元；中國飛鶴升４﹒４％，報

１３﹒３元；北水分別流入２﹒０５億元及１﹒７１億元。

小米集團跌０﹒１９％，報１０﹒４８元；今日遭北水拋棄，淨流出金額４﹒８７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

滙豐控股 （００００５） ４﹒５２

安踏體育 （０２０２０） ２﹒０５

中國飛鶴 （０６１８６） １﹒７１

建設銀行 （００９３９） １﹒２７

中國建材 （０３３２３） １﹒１９



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －４﹒８７

騰訊控股 （００７００） －４﹒２４

中興通訊 （００７６３） －０﹒５９

中國太保 （０２６０１） －０﹒２０

中芯國際 （００９８１） －０﹒１６

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（ｃａ）

