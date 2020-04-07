【項目截標】深水埗東京街項目暫收８標書，麗新遠東有份

《經濟通通訊社７日專訊》市區重建局深水埗東京街項目將於今午截標。據現場所見，至少

接獲８份標書，包括麗新發展（００４８８）、遠東發展（０００３５）、英皇國際

（００１６３）、其士國際（０００２５）、永泰地產（００３６９）及建灝地產等。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目發展規模適中，周邊配套成熟，且鄰近港鐵長沙灣站，

故看好項目發展，會按同區附近項目出價。

建灝地產行政經理林綺華亦指出，項目交通方便，但考慮到市況等因素，出價料會較保守。

其士國際物業發展部司徒世華稱，項目具發展潛力，看好該區發展，會按市場因素出價。

地盤位處東京街２４至３８號及福榮街２４０至２４４號，佔地約１﹒１５萬平方呎，最高

可建樓面面積約１０﹒４１萬平方呎，預期將重建作商住大廈，包括提供約１﹒１５萬平方呎商

業樓面，以及１７５個中小型單位，實用面積介乎３７６至７００平方呎。

項目早前共接獲３７份發展意向，包括世界（０００１７）、碧桂園（０２００７）及中海

外（００６８８）等發展商均有份參與。市場預測估值介乎７﹒８億至１１﹒４億元，每呎樓面

地價約７５００元至１﹒１萬元。（ｙｗ）

