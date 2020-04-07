【項目截標】深水埗東京街項目至少收１６標書，恒地信置獨資入標

《經濟通通訊社７日專訊》市區重建局深水埗東京街項目今午已截標，據現場所見，至少接

獲１６份標書，包括獨資入標的恆地（０００１２）、會德豐（０００２０）、華懋、信置

（０００８３）；麗新發展（００４８８）、遠東發展（０００３５）、英皇國際

（００１６３）、其士國際（０００２５）、德祥地產（００１９９）、永泰地產

（００３６９）、宏安地產（０１２４３）及建灝地產等亦有份入標。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目發展規模適中，周邊配套成熟，且鄰近港鐵站，故看好

項目發展，會按同區附近項目出價。

建灝地產行政經理林綺華亦指出，項目交通方便，但考慮到市況等因素，出價料會較保守。

地盤位處東京街２４至３８號及福榮街２４０至２４４號，佔地約１﹒１５萬平方呎，最高

可建樓面面積約１０﹒４１萬平方呎，將重建作商住大廈，預期提供１７５個中小型單位，而低

層則會作為商業平台。

據悉項目將設有賣樓分紅門檻，若發展商賣樓收益達２３億元，即需按比例分花紅，意味每

呎樓面售價約２﹒２萬元起才要分紅，惟分析料在現時市況下，要分紅的機會較少。綜合市場預

測，項目估值介乎７﹒８億至１１﹒４億元，每呎樓面地價約７５００元至１﹒１萬元。

（ｙｗ）

