【紓困措施】工總促政府向進出口業提供補助津貼，並放寬資助要求

《經濟通通訊社７日專訊》香港工業總會（工總）主席葉中賢上星期親自拜訪行政長官林鄭

月娥，並與財政司司長陳茂波以及商務及經濟發展局局長邱騰華展開交流，反映業界的實際困難

。他建議政府可考慮向進出口業界提供一筆過的補助津貼，以解燃眉之急。同時適當放寬政府資

助基金（例如中小企業市場推廣基金及ＢＵＤ專項基金）的資助要求，容許受助企業更靈活地運

用資助撥款，用作網上推廣或其他線上宣傳用途。



＊冀銀行放寬中小企融資擔保計劃申請要求＊



他表示樂見特區政府聆聽業界聲音，並積極跟進後續工作。工總希望政府能夠加快推出新一

輪救經濟、保就業措施，並優化轄下資助計劃的細節，讓本港企業盡早受益。

針對大部分中小企面臨的資金流問題，葉中賢亦與金管局、香港出口信用保險局（信保局）

以及多家銀行保持緊密溝通。他期望金管局及本港銀行能適度放寬中小企融資擔保計劃申請要求

，並向企業提供貸款的清晰指引，以及加快實施６個月「還息不還本」的紓困措施，讓更多企業

受惠，同時金管局亦能適時監管，確保本港銀行體系有足夠資金支持中小企。



＊爭取擴大信用保險服務範圍＊



他同時提出希望有關當局能為信保局「拆牆鬆綁」，擴大其信用保險服務和承保範圍，以至

承保力度，為本港企業提供更大保障，令保戶更易向銀行取得貿易融資，以改善企業資金周轉。

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