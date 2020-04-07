【新冠肺炎】港府延長非香港居民從外地到港的入境限制

《經濟通通訊社７日專訊》政府昨日（６日）宣布，將會延長限制所有從海外國家或地區乘

搭飛機抵港，或在抵港前１４天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國

際機場亦會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。

發言人表示，４月５日經機場入境的旅客只有８１３人次，較３月２４日措施實施前下跌近

８２％，當中非香港居民只有７人次。（ｃｗ）

