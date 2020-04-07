【新冠肺炎】縱橫遊取消５月３０日前日本團，首季營收損失逾１億

《經濟通通訊社７日專訊》日本新冠肺炎疫情持續擴散，首相安倍晉三頒布東京、大阪及福
岡等７都府縣將進入緊急狀態，縱橫遊（０８０６９）表示，進一步取消５月３０日前出發的所
有日本團，暫時情況對外遊業並不樂觀，預計最理想或要６月才能出團，首季損失營業額超過１
億元。
另外，該公司表示，已與供應商取得共識，日本口罩運輸安排暫時不受影響，預計首批貨品
可於４月１２日安排提取，而第二批將於４月２２日起分批提貨。（ｃｌ）
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