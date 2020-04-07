【項目截標】市建局：深水圳東京街項目共接獲１７份標書

《經濟通通訊社７日專訊》市區重建局公布，今日截標的深水圳東京街及福榮街發展項目共

接獲１７份標書。據今午現場所見，遞標的不乏大型發展商身影，包括恆地（０００１２）、會

德豐（０００２０）及信置（０００８３）等均獨資入標，另外華懋、麗新發展

（００４８８）、遠東發展（０００３５）、英皇國際（００１６３））及建灝地產等亦有份入

標。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目發展規模適中，周邊配套成熟，且鄰近港鐵站，故看好

項目發展，會按同區附近項目出價。建灝地產行政經理林綺華亦指出，項目交通方便，但考慮到

市況等因素，出價料會較保守。

項目早前共接獲３７份發展意向，包括世界（０００１７）、碧桂園（０２００７）及中海

外（００６８８）等發展商均有份參與，市建局其後決定邀請３６家發展商入標。

地盤位處東京街及福榮街交界，佔地約１﹒１５萬平方呎，最高可建樓面面積約１０﹒４１

萬平方呎，將重建作商住大廈，預期提供１７５個中小型單位，而低層則會作為商業平台。另外

，今次項目亦設有賣樓分紅門檻，若發展商賣樓收益達２３億元，即需按比例分花紅，意味每呎

樓面售價約２﹒２萬元起才要分紅，惟分析料在現時市況下，要分紅的機會較少。

綜合市場預測，項目估值介乎７﹒８億至１１﹒４億元，每呎樓面地價約７５００元至１﹒

１萬元。（ｙｗ）

