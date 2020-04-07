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07/04/2020 18:25

【香港政情】邱騰華：香港電台享有高度編輯自主，但非「無王管」

　　《經濟通通訊社７日專訊》商務及經濟發展局長邱騰華在立法會特別財委會上表示，香港電
台享有高度編輯自主，但非「無王管」，受商務及經濟發展局監督，也要接納特首委任的顧問委
員會意見，亦受通訊事務管理局制約，亦指廣播處長享有編輯自主，也要代表整個部門負起最終
的編輯責任。
　　他亦指出，港台是政府部門亦是按約章成立的公共廣播機構，必須及有責任尊重及維護一國
原則。（ｂｎ）

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