【新冠肺炎】星展料疫情引起經濟衰退屬短暫，環球經濟次季急放緩

《經濟通通訊社７日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，星展銀行零售銀行及財富管理高級

投資策略師楊政齡表示，疫情所引致的經濟衰退屬短暫，主要影響市場情緒，不過全球央行都推

出不同的政策及配套去應對，為市場及企業提供流動資金。他又指，看好長期增長潛力的半導體

、健康醫療及具有高股息率的內銀股。

星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福認為，全球經濟將在今年第二季急劇放緩，第

三季溫和回升，並在第四季恢復正常。他又相信，市場已經消化了很多負面因素，股市目前已經

接近見底。

他指，在美國聯儲局減息及推出大規模財政刺激政府下，環球各國央行及政府都迅速作出反

應，以緩解疫情及油價暴跌所造成的經濟損失。他預計，政府將會增加更多措施去緩解相關的負

面影響。

侯偉福又指，內地疫情好轉，廠房開始復工，城市亦解封。星展偏好中國股票，相信人行有

推出貨幣政策的空間，能為企業提供更廣泛的流動性。

另外，原定於昨日召開的ＯＰＥＣ＋會議推遲至星期四（９日）舉行，外電報道指，沙特阿

拉伯、俄羅斯在內的產油國聯盟或會同意減產，但前提是美國亦要加入減產行列。楊政齡認為，

目前難以估計能否達成共識，但認為減產及提高油價，將對有關國家有利。（ｓｋ）

