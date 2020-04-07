《小傳日記》花旗市出色，魚缸亦得益；疫情暫緩和，出口佬健壯！

《小傳日記》歐美疫情重災區死亡率開始見到下降趨勢，加上花旗國總統特朗普希望４月底

可以解除社交限制，搞到隔晚（６日）美股好興奮，道指收市飆逾１６００點，當然刺激埋香江

魚缸今朝（７日）高開３４３點，報２４０９３點，重上兩萬四。雖然之後米字旗國首相約翰遜

病情加重就入咗ＩＣＵ，令魚缸升幅一度收窄至４６點報２３７９６點。

午後，美股三大指數期貨突然打個大筋斗，目前各自跳起超過２巴仙，標普５００ ＶＩＸ

指數期貨亦下跌，美國十年期國債價下跌，「孖屐」恐慌情緒減少，令魚缸愈升愈有，最多曾起

飛５１３點高見２４２６２點，當中濠賭佬、出口佬、地產佬同長和系表現都好出色。亞洲主要

「孖屐」好似日本、南韓同寶島都高收，刺激魚缸幾乎以全日最高位收檔，最終魚缸四連升，收

報２４２５３點，升５０４點或升逾２巴仙，主板成交１２６３﹒７６億元增加四成半有多。國

企指數報９８４６點，升１９４點或升２巴仙。

Ａ場同樣咁興奮，上證綜合指數報２８２０，升５６﹒７８點或升２巴仙。深證成分指數報

１０４２８，升３１８點或升逾３巴仙，兩市總成交７３２０﹒８３億銀人仔。

重磅藍戰士方面，騰訊控股（００７００）漲近２巴仙，報３８７﹒６銀；友邦保險

（０１２９９）抽近３巴仙，報７２﹒６５銀；大象（００００５）揚３巴仙報４０﹒１５銀；

祖國移動（００９４１）升２巴仙，報６３﹒２５銀；生發發（００３８８）升逾１巴仙，報

２４３﹒８銀。



＊有政策得益內房就出色，分析師睇好手機向上掃＊



花旗預計，有針對部分特定城市嘅需求政策或應對宏觀風險嘅積極財政政策等因素支撐，神

州磚頭佬將進一步反彈。神州磚頭佬今日表現都唔錯，龍光地產（０３３８０）抽高近６巴仙，

報１２﹒７銀；世房（００８１３）飆逾５巴仙，報２９﹒９銀；融創（０１９１８）起飛近４

巴仙，報３７﹒４５銀；萬科（０２２０２）四萬咁口，跳高３巴仙報２６﹒６銀；中海外

（００６８８）彈起近３巴仙，報２６﹒１銀。

有「最強蘋果分析師」之稱嘅天風國際分析師郭明錤發表報告話，預期尤其係蘋果產業鏈與

半導體，４月有機會全面反彈仲有約三至六成升幅，主要因為全球電子股在過去兩周反彈，同埋

蘋果近期股價再跌穿２１２美金嘅低位機會唔大。手機佬當然聞訊起舞！舜宇（０２３８２）鏟

高逾５巴仙，報１１６銀；瑞聲（０２０１８）起哄逾３巴仙，報４３﹒１銀；丘鈦

（０１４７８）升近６巴仙，報９﹒４銀；比亞迪電子（００２８５）炒高逾３巴仙，報

１４﹒０６銀；富智康集團（０２０３８）抽高逾３巴仙，報０﹒８９銀。



＊侵侵出口術出口股突出，金價創新高金股齊做好＊



花旗國大佬侵侵（特朗普）話，而家當地疫情有緩和跡象，希望可以４月底之前就可以解除

社交限制，出口股一聽到先升一轉賀一賀佢先！創科（００６６９）漲近６巴仙，報５３﹒７５

銀；新秀麗（０１９１０）飆近一成，報６﹒７１銀；申洲（０２３１３）升近２巴仙，報８４

銀；德昌電機（００１７９）抽高逾８巴仙，報１２﹒９銀；敏實（００４２５）飛起逾８巴仙

，報１７﹒４８銀。

呢期個「孖屐」咁動盪，梗係買金有著數啦！花旗ＣＯＭＥＸ黃金噚日曾升近３巴仙至

１６９３﹒９美金，創下七年來高位，今日金佬普遍高走，紫金礦業（０２８９９）漲近７巴仙

，報３﹒１２銀；山東黃金（０１７８７）飛起逾６巴仙，報２０銀；招金（０１８１８）漲逾

６巴仙，報８﹒２２銀；中國黃金（０２０９９）踢高近８巴仙，報４﹒４５銀；恆興黃金

（０２３０３）無升跌，報２﹒４銀。



＊水泥料加價海螺頂呱呱，復工快開始重機有支持＊



大行野村話，由於新冠疫情爆發，雖然水泥下游產業持續復產，但產能點都比起去年差小小

，所以預計今年水年價格抽高，水泥佬聽到可以加價，股價都立即起飛，海螺水泥

（００９１４）漲近半成，報５７﹒８銀；中鐵（００３９０）升逾１巴仙，報４﹒４３銀；華

潤水泥（０１３１３）升近４巴仙，報９﹒６銀；神州建築（０３３１１）抽高半成，報６﹒２

銀；中建材（０３３２３）飆近８巴仙，報９﹒１５銀。

神州應該都差唔多快復工，所以水泥佬先抽高高，咁佢嘅好兄弟重機又點會落後呢？呢對孖

寶今日都一齊做好，重汽（０３８０８）飆逾７巴仙，報１３﹒９２銀；三一國際

（００６３１）同樣飛逾７巴仙，報４﹒０６銀；中聯重科（０１１５７）漲逾半成，報

５﹒８９銀；濰柴動力（０２３３８）升逾３巴仙，報１３﹒４２銀；龍工（０３３３９）就逆

跌近３巴仙，報２﹒２９銀。請請！



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