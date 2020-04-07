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07/04/2020 15:30

【新冠肺炎】施羅德：美就業急挫只是冰山一角，或大幅衰退的序幕

　　《環富通基金頻道７日專訊》施羅德高級歐洲經濟師及策略師Ａｚａｄ　Ｚａｎｇａｎａ發
表道，根據預測，新型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）全球大流行為美國帶來的影響應較歐洲滯
後三至四星期才會呈現。因此，美國勞工部（ＢＬＳ）在４月３日公布３月份非農業就業人口下
降７０﹒１萬難免讓人感到譁然。上述數字比起路透社根據調查推算的結果高出七倍之多。
　　私人企業的總失業人口達到７１﹒３萬，而新增的公營企業職位僅可提供１﹒８萬個空缺，
當中更有１﹒７萬屬於為２０２０年人口普查而設的臨時職位空缺。
　　非農業就業數據錄得自２００９年３月以來最大跌幅，並為連續１１３個月的增長突然畫上
句號。來自家庭調查的數據顯示失業率從３﹒５％攀升至４﹒４％，再次回到自２０１７年８月
以來從未出現的水平。然而，更讓人憂慮的是，按月比較的失業率錄得自１９７５年１月以來最
大的增長。
　　除了失業人口急增之外，報稱就業不足的人數亦同樣上升。美國的失業和就業不足率已從
７％升至８﹒７％。
　　社福企業的活動和職位數字受到嚴重打擊。休閒和酒店業的職位跌幅達４５﹒９萬份，而這
些職位主要集中在餐飲食肆。醫療保健和社會援助機構職位亦下跌了６﹒１萬。值得一提的是零
售業僅錄得４﹒６萬份職業的跌幅，此數字與行內的從業人數相比可謂相當低。
　　最新的就業數據固然讓人擔憂，但美國勞工部指出，上述數據所反映的只是大部分防疫封鎖
措施生效前的情況。的而且確，截至３月２８日的四星期內，首次申領失業救濟金（社會保障）
的新增人數便達到１千萬。
　　隨著更多數據讓經濟所受的威脅逐步浮現，制定金融和貨幣政策的人士或會以更寬鬆的政策
應對。我們預料美國的失業率將在第二季度完結前達到８％。我們無疑只是看到問題的冰山一角
，現時亦可能是大幅衰退的序幕而已。（ｈｏ）

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