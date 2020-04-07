【新冠肺炎】施羅德對Ａ股長期展望仍審慎樂觀，續看好ＴＭＴ行業

《環富通基金頻道７日專訊》Ａ股展望：長期仍然維持審慎樂觀態度施羅德投資管理（上海

）股票基金經理張曉冬表示，受惠於內地新型冠狀病毒疫情受控以及整體復工率的提升，Ａ股在

三月份的表現相對平穩，與亞洲股市平均２０％的跌幅比較，上證指數、深證成指、滬深３００

及創業板指數分別只回吐了４﹒５％、９﹒２％、６﹒４％及１０﹒４％。短期而言，雖然整體

風險並未完全消除，海外疫情進展仍將左右目前全球資本市場的走勢，且部分投資者對於國內復

工後可能出現第二波疫情仍然感到憂慮，但該行觀察到Ａ股指數在近期快速修正後，市場反應已

逐漸緩和，恐慌性沽售壓力並未有持續。

由於經濟可能出現的下行風險，全球主要央行繼續擴大貨幣寬鬆政策，並計劃新一輪的財政

支出方案。國內方面，繼央行宣布定向降准並下調放款基準利率、逆回購利率後，中央政治局會

議於近日要求研究並擬定一系列財政方案。該行認為持續的低息環境以及市場對財政政策出台的

期待將對整體股市投資氛圍有利。經濟數據方面，中採製造業ＰＭＩ指數在２月大幅下挫至

３５﹒７％後，於３月份回升至５２％。雖然數據顯示２月份的環比經濟活動有所回升，但進出

口分項的環比數據仍處於收縮的狀態，該行因此認為出口產業在第二季仍將面臨較大的壓力。

展望第二季，在通脹的影響及疫情尚未完全可控的情況下，該行仍然看好以民生內需為主的

個股，以及因門診量回升而受惠的醫療保健板塊。同時，估值較低且現金流佳的大型績優股表現

亦將相對穩健。相反，受製造業可能出現供應中斷及需求下滑的影響，以出口為主及早前已出現

較高升幅的科技硬體股在短期或將面臨回吐壓力。

無論從基本層面或估值層面來看，該行對Ａ股的長期展望仍然維持審慎樂觀。從政策支持和

資本引導的角度來看，該行繼續看好ＴＭＴ及先進製造行業。同時，隨著醫療保健需求的提升，

醫藥行業仍將繼續是投資者關注的焦點。（ｈｏ）

