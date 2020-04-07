  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/04/2020 09:02

【新冠肺炎】傳港府正研究第二輪防疫基金是否可直接補貼企業工資

　　《經濟通通訊社７日專訊》港府正密鑼緊鼓，準備本周推出第二輪防疫抗疫基金。新加坡最
新紓困措施，包括向１９０多萬名打工仔補貼本月薪金７５％，而英國和加拿大都有補貼企業工
資。據悉，港府也正考慮類似措施。
　　對於新一輪防疫抗疫基金，據悉港府正研究如何更有效、更直接「撐企業、保就業」，其中
一項做法，是要求受助的企業，須承諾「三不」，即不裁員、不減薪、不可停薪留職。另外，港
府也考慮是否可直接補貼企業工資。（ｈｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道06/04/2020
【大象零息】Webb:匯控停派息不違法 股東興訴訟屬浪費金錢
生財有道06/04/2020
人行降準藍籌股全升 港股全日飆513點收23749重上廿天線
生財有道06/04/2020
【大象零息】小股東組聯盟促匯控回應訴求 冀以5%股份召EGM
FOCUS06/04/2020
【FOCUS】降準悄刪「不搞大水漫灌」 人幣兌美元或見7.2
生財有道06/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：期油ETF不用高追
興證快訊06/04/2020
匯控取消派息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 友和Yoho發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金