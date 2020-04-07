【新冠肺炎】傳港府正研究第二輪防疫基金是否可直接補貼企業工資

《經濟通通訊社７日專訊》港府正密鑼緊鼓，準備本周推出第二輪防疫抗疫基金。新加坡最
新紓困措施，包括向１９０多萬名打工仔補貼本月薪金７５％，而英國和加拿大都有補貼企業工
資。據悉，港府也正考慮類似措施。
對於新一輪防疫抗疫基金，據悉港府正研究如何更有效、更直接「撐企業、保就業」，其中
一項做法，是要求受助的企業，須承諾「三不」，即不裁員、不減薪、不可停薪留職。另外，港
府也考慮是否可直接補貼企業工資。（ｈｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道06/04/2020
【大象零息】Webb:匯控停派息不違法 股東興訴訟屬浪費金錢
|生財有道06/04/2020
人行降準藍籌股全升 港股全日飆513點收23749重上廿天線
|生財有道06/04/2020
【大象零息】小股東組聯盟促匯控回應訴求 冀以5%股份召EGM
|FOCUS06/04/2020
【FOCUS】降準悄刪「不搞大水漫灌」 人幣兌美元或見7.2
|生財有道06/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：期油ETF不用高追
|興證快訊06/04/2020
匯控取消派息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰