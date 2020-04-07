【新冠肺炎】傳港府正研究第二輪防疫基金是否可直接補貼企業工資

《經濟通通訊社７日專訊》港府正密鑼緊鼓，準備本周推出第二輪防疫抗疫基金。新加坡最

新紓困措施，包括向１９０多萬名打工仔補貼本月薪金７５％，而英國和加拿大都有補貼企業工

資。據悉，港府也正考慮類似措施。

對於新一輪防疫抗疫基金，據悉港府正研究如何更有效、更直接「撐企業、保就業」，其中

一項做法，是要求受助的企業，須承諾「三不」，即不裁員、不減薪、不可停薪留職。另外，港

府也考慮是否可直接補貼企業工資。（ｈｌ）

