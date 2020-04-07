疫情緩和內需股抽升，港股漲５０４點收２４２５３，成交飆四成半

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚疫情消息好壞參半，歐美地區重災區的死亡率有下降趨勢，

但英國首相約翰遜突然轉入深切冶治療部搶救，美國總統特朗普則希望４月底能解除社交限制，

道指收市仍飆逾１６００點，刺激港股今早高開３４３點報２４０９３點，重上兩萬四，出口股

及手機股跑出，其後美股期指亞洲時段倒跌，港股升幅一度收窄至４６點報２３７９６點。午後

歐洲股市初段走強，美股三大指數期貨升幅擴大至逾２％，市場憧憬沙地及俄羅斯的原油價格戰

有望休止，三桶油調頭向上，港股升勢淩厲，最高見２４２６２點創逾三周高。恆指最終收報

２４２５３點，升５０４點或２﹒１２％，主板成交１２６３﹒７６億元急飆４５﹒５７％。國

企指數報９８４６，升１９４點或２﹒０２％。

重磅股全線向上，匯控（００００５）連續第二日反彈，收升３﹒０８％，報４０﹒１５元

；中移動（００９４１）揚２﹒０２％，報６３﹒２５元；港交所（００３８８）升１﹒４１％

，報２４３﹒８元；建行（００９３９）升１﹒２９％，報６﹒３元；友邦（０１２９９）走高

２﹒５４％，報７２﹒６５元。

Ａ股清明假後復市向好，上證綜指收報２８２０點，升５６點或２﹒０５％，深證成指報

１０４２８點，升３１８點或３﹒１５％。兩市總成交７３２０﹒８３億元人幣。



＊出口股造好，三桶油調頭向上＊



美國疫情最嚴重的紐約州新增死亡病例一周以來首次下降，市場憧憬疫情見頂，出口股造好

。創科（００６６９）漲５﹒７％，報５３﹒７５元；萬洲（００２８８）走高６﹒０２％，報

７﹒９３元；申洲（０２３１３）升１﹒５１％，報８４元；耐世特（０１３１６）急彈

１０﹒５％，報４元；敏華（０１９９９）升４﹒２％，報４﹒４７元。

俄羅斯主權財富基金ＲＤＩＦ行政總裁德米特里耶夫透露，沙俄很快可達成共識。克里姆林

宮發言人表示，俄羅斯準備與其他石油出口國合作，以幫助全球油市企穩。三桶油午後由跌轉升

，中石油（００８５７）微升０﹒３４％，報２﹒９９元；中石化（００３８６）升０﹒５％，

報４﹒０３元；中海油（００８８３）升０﹒５６％，報８﹒９４元；中海油服（０２８８３）

揚１﹒９１％，報６﹒４１元。



＊鴻海收入創１１季新低，手機孖寶升勢未止＊



外圍企業陸續公布上季業績，ｉＰｈｏｎｅ主要代工廠商鴻海，第一季收入錄９２９６﹒８

億元台幣，按年跌１２％，創近１１個季度以來新低。不過消息無阻手機設備股走高，舜宇

（０２３８２）揚５﹒４５％，報１１６元；瑞聲（０２０１８）升３﹒２３％，報４３﹒１元

；通達（００６９８）走高４﹒１７％，報０﹒５元；丘鈦科技（０１４７８）升５﹒６２％，

報９﹒４元；比亞迪（００２８５）亦升３﹒２３％，報１４﹒０６元。

三星電子公布首季初步業績，受惠晶片銷售抵銷疫情對智能手機及電視業務的衝擊，經營溢

利約６﹒４萬億韓元，按年增長２﹒７％，好過市場預期。帶動本港晶片股向上，ＡＳＭ太平洋

（００５２２）炒高１１﹒５１％，報８２﹒８５元；中芯（００９８１）揚３﹒９１％，報

１３﹒２８元；華虹半導體（０１３４７）升１﹒５８％，報１５﹒４６元；上海復旦

（０１３８５）升２﹒０８％，報５﹒３９元；康特隆（０１９１２）漲７﹒６９％，報

３﹒３６元。

工信部修改《新能源汽車生產企業及產品准入管理規定》，刪除申請新能源汽車生產企業准

入有關「設計開發能力」的要求；將新能源汽車生產企業停止生產的時間由１２個月調整為２４

個月，政府放寬，吉利汽車（００１７５）升２﹒１４％，報１１﹒４６元；東風

（００４８９）揚２﹒１５％，報４﹒７５元；華晨中國（０１１１４）升５﹒６２％，報

６﹒２元；北汽（０１９５８）走高４﹒７５％，報３﹒０９元；廣汽（０２２３８）升

２﹒５４％，報６﹒４７元。



＊傳軟銀尋高盛及瑞信出貨，阿里巴巴仍升１﹒５％＊



神州租車（００６９９）澄清無參與瑞幸咖啡任何商業交易，復牌首日急升３４﹒１８％，

報２﹒６３元。其他中概股走高，股王騰訊（００７００）升１﹒６３％，報３８７﹒６元；美

團點評（０３６９０）揚３﹒２８％，報９７﹒５５元；小米（０１８１０）軟０﹒１９％，報

１０﹒４８元。有傳軟銀尋高盛及瑞信牽頭，擬沽出手上部分阿里巴巴（０９９８８）持股套現

，阿里收升１﹒５４％，報１９１﹒５元。

瑞幸造假數事件餘波未了，瑞幸保薦人中金公司（０３９０８）收插４﹒６７％，報

１１﹒８４元，連跌第三日累挫逾９﹒３％。上市包銷商之一海通國際（０６６５）亦跌

３﹒４１％，報１﹒９元。

部分內需股表現突出，旺旺（００１５１）升７﹒１３％，報５﹒８６元；安踏體育

（０２０２０）升９﹒８６％，報５６﹒２５元；中國飛鶴（０６１８６）上升４﹒４％，報

１３﹒３元；李寧（０２３３１）上升６﹒２９％，報２２﹒８元；滔搏（０６１１０）上升

７﹒２％，報８﹒９３元。（ｎｓ）

