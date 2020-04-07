《鍾之日記》香江兩連升，Ａ場外資捧

《鍾之日記》４月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新冠疫情於海外繼續惡化，美國死亡人數超過１萬；在日本，首相安倍或在今晚發布進入緊

急狀態，而最令心擔心的是，患上新冠肺炎的英國首相約翰遜出現惡化後，需要轉入深切冶治療

部（ＩＣＵ）留醫，拖累英鎊一度急挫。在英國外相藍韜文必要時會暫代首相一職後，消息令英

鎊便迅速反彈至目前１﹒２２水平，兌港元報９﹒５水平。

隔晚道指收市飆逾１６００點，刺激香江魚缸今早高開３４３點報２４０９３點，重上兩萬

四，出口股及手機股跑出，市場憧憬沙地及俄羅斯的原油價格戰有望休止，港股午後升勢淩厲，

最高見２４２６２點創逾三周高。恆指最終收報２４２５３點，升５０４點或２﹒１２％，連升

兩個交易日，主板成交１２６３﹒７６億元急飆４５﹒５７％。



＊外資淨買入近１２７億人幣Ａ股，兩個月以來新高＊



抗疫維穩再啟寬鬆，人行年內三度降準，上周五（３日）宣布將再次對中小銀行實施定向降

準１個百分點；同時近腰斬超額存款準備金利率，由０﹒７２％下調至０﹒３５％，今日生效。

今次是自２００８年１１月以來的首次調整超額存準率，市場分析人行拋出的新工具意義大於實

際，因中資銀行存款佔銀行負債的６０％以上，只有在降息後才能降低貸款利率，但這有助於打

開市場利率下限，甚至有預測人行計劃通過完善利率走廊機制來推進利率市場化。

清明假期過後，滬深股市今日復市大幅走高，滬綜指高開１﹒５５％收復二千八，全日升幅

堅挺，收漲２﹒０５％，報２８２３﹒２８點，深成指、創業板指同漲３％，全部行業板塊造好

。兩市全日成交７３２１億元，按日急增２７﹒９％。外資報復式湧入，全日通過陸股通淨買入

１２６﹒７４億元Ａ股，流入規模創２月３日以來新高。



＊大行吹奏消費股，體育用品急彈起＊



新冠疫情雖然在國際間依然嚴峻，但內地疫情明顯趨穩，內媒一直主張國內將出現「報復式

消費」，大行也紛紛吹捧中資消費股。

體育用品股安踏（０２０２０）和李寧（０２３３１）齊獲摩根士丹利唱好。大摩預料，兩

股未來３０天股價將會上升，而發生機率均達７０％至８０％。

大摩昨日發表的技術報告指，安踏體育經近期股價調整後，估值相當於預測２０２１年市盈

率１５倍，料新冠肺炎疫情過後，安踏的市場份額會提升，認為市場對安踏入主Ａｍｅｒ的憂慮

僅屬暫時性，認為安踏淨負債屬健康水平。該行續予安踏「增持」投資評級及目標價７６元。而

李寧３月業務已見復甦，料第二季會有增長。李寧股價回調後，預測２０２１年市盈約２０倍。

在大摩加持下，安踏今日急彈並在接近全日高位收市，收飆９﹒９％，報５６﹒２５元；而

李寧（０２３３１）大漲６﹒３％，破５０天線。同業３６１度（０１３６１）大升４﹒２％，

特步（０１３６８）也揚２﹒４％。

花旗亦發報告認為，儘管受到新冠肺炎疫情的短期影響，在創新及高端化推動下，預計中國

消費板塊的盈利將在今年下半年重拾增長動力。

其他內需消費股造好，旺旺（００１５１）漲７﹒１％，為表現第二好的藍籌；達利食品

（０３７９９）漲５﹒４％，蒙牛（０２３１９）亦升１﹒８％。



＊瑞幸過億質押持股未引爆，神州系福禍難料＊



瑞幸咖啡財務造假事件，對公司股價帶來連鎖下跌效應，除了有投資者擔心公司面臨巨額集

體訴訟決定跳船外，股東質押持股被強制沽出套現，成為了瑞幸股價雪崩的催化劑。瑞幸周一

（６日）在美股價再崩１８﹒４％，累計三個交易日市值蒸發８３﹒２％。

神州系在瑞幸成功上市後便質押所持股權，實行第二波圈錢。在東窗事發後，高盛發表聲明

，指貸款人開始對大股東陸正耀通過控股公司質押的７６４０萬股瑞幸ＡＤＳ進行強制執行，陸

正耀此前通過這筆股權質押套現了５﹒１８億美元（折合約３６﹒７４億元人民幣），聲明又顯

示，瑞幸目前有５﹒１５億股Ｂ類普通股和９５４５萬股Ａ類普通股被質押，遠遠高於渾水此前

的預測，而這些未被沽出的質押持股，在未來有可能被質低賣出，股價進一步崩盤的可能性存在

。

神州系旗下港股神州租車（００６９９）澄清，公司並無持有瑞幸咖啡任何美國存託股份或

其他證券，且並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易，集團與金融機構的業務關係及營運暫保持正常

。神州租車今日復牌有所反彈，最多升４８％，全日則彈３４﹒２％，報２﹒６３元，不過距離

上周四（２日）收市價仍然下跌約４１﹒８％。瑞幸咖啡二股東聯想控股（０３３９６）全日升

３﹒９％，報９﹒２４元。



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