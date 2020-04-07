【抗疫維穩】李克強：陸地邊境輸入風險升，所有入境人員閉環管理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院總理李克強主持召開中央應對新冠肺

炎疫情工作領導小組會議。會議指，當前境外疫情呈暴發增長態勢，經陸地邊境輸入風險上升。

近日中國陸地口岸入境確診病例數超過航空口岸入境確診病例數。各邊境省（區）政府要強化邊

境口岸管理和衛生檢疫，對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。嚴格邊境地區交通管控，落實

邊境便道和重點地段管控責任，加強邊境抵邊村屯人員管理，對邊境經濟合作中心、邊貿市場、

互市點等實施更嚴格的防疫措施。在做好防控前提下保障國際貨運流通。



＊有力有序推動復工復產提速擴面＊



會議指出，要分區分級恢復生產秩序，有力有序推動復工復產提速擴面。低風險地區要因地

制宜調整優化復工復產中的防控措施，及時梳理和取消前期應急防控時採取的、與目前恢復生產

生活秩序不相適應的措施，保障必需的防控物資和應急處置能力，既防止掉以輕心，也要防止「

一刀切」。合理安排復工復產中的人員流動，盡量減少不必要的人員聚集和集體活動。

會議指出，針對關鍵環節和風險點繼續做好疫情防控，決不能掉以輕心。對涉及確診、疑似

病例或無症狀感染者等各類疫情情況，都要及時報告和處置，並公開透明、實事求是發布信息，

決不允許瞞報漏報。做好無症狀感染者醫學管理、流行病學調查和隔離收治等工作，加強出院「

復陽」患者管理。繼續加強對境外中國公民的關心關愛，保護他們生命安全和身體健康。

