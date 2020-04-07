【新冠肺炎】全國昨確診３２宗全屬境外輸入，武漢明日解封

《經濟通通訊社７日專訊》據國家衛健委最新通報，４月６日，全國新增確診新型冠狀病毒

肺炎病例３２宗，全屬境外輸入個案；昨天無新增死亡病例；新增治癒出院病例８９宗；新增疑

似病例１２宗，均屬境外輸入。

全國昨天新增無症狀感染者３０人，其中境外輸入個案佔９人。當日有２宗轉為確診病例，

均為境外輸入個案。當日解除隔離４２人。目前尚在醫學觀察共有１０３３名無症狀感染者，其

中境外輸入佔２７５人。

截至４月６日，全國累計確診病例８１７４０宗，累計死亡人數３３３１人；現有確診病例

１２４２宗，其中重症２１１宗；現有疑似病例８９宗；累計治癒出院病例７７１６７宗。

境外輸入現有確診病例６９８宗，其中重症病例２１宗，現有疑似病例８９宗。累計確診病

例９８３宗，累計治癒出院病例２８５宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１３３１宗，香港單日再新增２４宗至９１４宗（２１６

人出院，４人死）；澳門維持４４宗（１０人出院）；台灣新增１０宗達３７３宗（５７人出院

，５人死）。



＊湖北續無新增確診，武漢明日解封＊



武漢市將於明天（８日）凌晨解封，湖北省無新增確診病例，亦沒有新增死亡個案；全省累

計確診維持６７８０３宗；新增治癒出院病例５９宗，累計至６４０７３宗；全省累計死亡病例

３２１２宗；現有確診病例５１８宗，其中重症病例１８４宗。目前沒有疑似病例。（ａｃ）

