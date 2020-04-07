【新冠肺炎】外交部：今年中國－中東歐峰會因疫情已決定延遲

《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部發言人趙立堅在主持例行記者會中表示，疫情當前，
各方聚焦應對，中國－中東歐峰會因為疫情原因已經決定推遲舉行。
本來中國將主辦２０２０年４月的中東歐年度峰會，即第９次中國－中東歐國家「１７＋１
」國領導人會晤（簡稱「１７＋１」國峰會，而國家主席習近平更代替總理李克強主持今年舉辦
的中東歐年度峰會開幕式。（ｊｔ）
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