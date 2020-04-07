【抗疫維穩】專家：專項債預計全年提升基建投資１﹒９萬億元

《經濟通通訊社７日專訊》今年以來，財政部提前下達了２０２０年部分新增專項債券額度

１﹒２９萬億元（人民幣．下同）。截至２０２０年３月３１日，全國各地發行新增專項債券１

﹒０８萬億元佔８４％，發行規模同比增長６３％，預計約提前２﹒５個月完成既定發行任務。

據《上證報》最新引述部分專家預計，假設今年專項債新增規模３﹒５萬億元左右，預計全年共

提升基建投資１﹒９萬億元，根據全口徑基建投資完成額測算，對基建投資的帶動可達到

１０％左右。這其中，新基建投資總規模可望達到萬億元，拉動當年固定資產投資增長０﹒７個

百分點。

財政部指出，地方政府專項債券資金投向上，繼續重點用於國務院常務會議確定的重大基礎

設施項目建設，主要包括交通基礎設施、能源項目、農林水利、生態環保項目、民生服務、冷鏈

物流設施、市政和產業園區基礎設施等七大領域；同時，結合疫情防控和投資需求變化等適當優

化投向，將國家重大戰略項目單獨列出、重點支持；增加城鎮老舊小區改造領域，允許地方投向

應急醫療救治、公共衛生、職業教育、城市供熱供氣等市政設施項目。同時，專項債不用於土地

收儲和與房地產相關的項目。（ｗｌ）

