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07/04/2020 09:28

【人行操作】人行今降超額存準率，續停逆回購回籠７００億元

　　《經濟通通訊社７日專訊》人行上周五（３日）宣布，將再次對中小銀行實施定向降準１個
百分點，釋放長期資金約４０００億元（人民幣．下同）；另外，在今日起下調超額存款準備金
利率，由０﹒７２％下調至０﹒３５％，為２００８年１１月以來的首次調整。
　　人民銀行今日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。
為連續第四日暫停逆回購。
　　公開市場今日有７００億元逆回購到期，今日淨回籠７００億元。（ａｃ）

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