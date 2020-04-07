【中概噩夢】瑞幸三日市值蒸發８３％，陸正耀３７億人幣質押爆倉

《經濟通通訊社７日專訊》瑞幸咖啡周一（６日）在美股價再崩１８﹒４％，累計三個交易

日市值蒸發８３﹒２％。瑞幸崩盤的背後，除了肆無忌憚的財務造假恐招致巨額集體訴訟外，還

有股東質押持股套現的因素。

據渾水月前發出的沽空報告指出，瑞幸來自神州系得三個主要股東質押了合共６１０５萬股

ＡＤＳ（美國存託證券），佔三人所有持股的４９％。高盛聲明指，貸款人開始對大股東陸正耀

通過控股公司質押的７６４０萬股瑞幸ＡＤＳ進行強制執行，陸正耀此前通過這筆股權質押套現

了５﹒１８億美元（折合約３６﹒７４億元人民幣），據知情人士透露，其他貸款人包括摩根士

丹利、瑞信、巴克萊、海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）和中金（０３９０８）。

聲明又顯示，瑞幸目前有５﹒１５億股Ｂ類普通股和９５４５萬股Ａ類普通股被質押，股價

進一步崩盤的可能性仍存在。假設所有股票均被出售，將不影響陸正耀的表決權權益，但瑞幸創

辦人兼首席執行官錢治亞的表決權權益則會大幅減少。



＊神州租車：無參與瑞幸咖啡任何商業交易＊



陸正耀為股東的神州租車（００６９９）最新公告指，沒有持有任何瑞幸咖啡的美國存託股

份或其他證券，並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。神州租車又稱，儘管陸正耀為瑞幸咖啡股東

及主席，但已於２０１６年４月辭任集團首席執行官職位並改任非執董。此後，他並無參與集團

日常管理。此外，瑞幸咖啡的首席運營官劉劍已於２０１５年起不再於集團擔任部門總監一職。

集團與金融機構的業務關係及營運暫保持正常。（ｅｙ）

