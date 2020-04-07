【新冠肺炎】廣州非裔人士疑爆疫情，越秀白雲區疫情風險升至中級

《經濟通通訊社７日專訊》廣州出現多例由非洲輸入的疫情個案，疫情防控出現缺口令人擔

心。揭陽市日前通報２例由廣州輸入病例，確診兩人為母女二人，母親在廣州越秀區礦泉街經營

餐廳，顧客多為非裔人士，而廣州今日通報確診的個案中，有４名感染者曾去過該餐廳用膳。有

報道指礦泉街所在的瑤台區傳出商戶停業以及封路的消息，惟越秀區委否認「封村」消息。目前

廣州確診的病例中，有９人為尼日利亞籍、安哥拉籍３人、剛果（金）籍２人、尼日爾籍２人。

有自媒體關注到這個問題，並發文表達了自己的擔憂，文中引用政府通報數據及傳媒報道進

行解讀，惟廣州市委宣傳部今日駁斥文章為不實報導，全部都是謠言。

而針對網絡上流傳的十萬甚至數十萬外籍人士在廣州越秀區居住，其中又以非洲籍外國人為

主的傳聞，廣州市政府在新聞發布會亦澄清，目前在越秀居住的外籍人士共３６４２人，來源地

排名前五的分別是美國，馬里、尼日利亞，加拿大，澳洲。



＊穗政府：疫情可防可控，全市逾３萬人隔離中＊



廣州市衛健委稱，目前廣州市新型冠狀病毒疫情可防可控，但是入境人員中發現零星散發病

例和境外輸入病例引起的傳播風險仍然存在。目前，全市累計對３２１８２名入境人員進行集中

隔離或居家隔離，當中包括６３２１名外籍入境人員。廣州市衛健委又透露，越秀區礦泉街入境

人員中檢測出５例確診病例，均為奈及利亞籍；並發現４例境外輸入關聯病例。

目前，廣東全省無「高風險」地區，但昨日（６日）有４個區縣疫情風險等級由低風險調整

至中風險，包括廣州市越秀區、白雲區，深圳市寶安區及揭陽市惠來縣；其他地區均為低風險地

區。（ｅｙ）

