【抗疫維穩】國開行：發揮逆周期調節作用，支持重大項目建設

《經濟通通訊社７日專訊》隨著疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復，全

國各地一批重大項目也正穩步推進。國家開發銀行表示，今年以來，國開行充分發揮開發性金融

逆周期調節作用，積極助力破解復工復產中的難點、堵點，把支持重大投資項目開復工作為服務

穩投資、擴內需、穩就業的重要抓手，持續為在建和新開工項目提供資金保障，推動全產業鏈聯

動復工，全力為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務。

武漢華星光電建有ｔ３、ｔ４兩條產線。其中，ｔ４產線是國內第一條主攻高端市場的第６

代柔性ＡＭＯＬＥＤ顯示面板生產線，目前正在有序推進二期三期工程的建設。疫情期間，國開

行湖北分行在最短時間內向華星光電發放了３﹒５８億元（人民幣．下同）復工復產專項貸款，

全力支持企業正常經營，也為ｔ４產線的有序建設提供了有力保障。

打造陽江風電裝備產業基地是廣東省發展清潔能源、推動產業轉型升級的一項重要舉措。明

陽新能源公司全力推進的陽江明陽風機裝備整機製造和葉片製造兩個項目總投資１５﹒９億元，

總裝機規模１７２５ＭＷ，將為廣東省海上風電建設提供有力支撐。國開行廣東分行累計授信

１１億元支持上述兩個重點項目建設。疫情發生後，該分行持續為客戶提供信貸支持，截至目前

已發放貸款２﹒２２億元，保障了項目建設資金不斷鏈。（ｗｌ）

