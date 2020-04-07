【抗疫維穩】深圳調整徵信數據上報，延後還款期限並設置保護期

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已經制定了《關於新冠肺炎疫情防控期間加強公眾徵信權益保障的指導意見》，指導轄內放貸機

構合理調整受疫情影響企業徵信數據上報規則，鼓勵放貸機構對受疫情影響暫時失去收入來源的

企業採取靈活調整還款方式，合理延後還款期限，設置徵信保護期等方式保護企業徵信，幫助企

業渡過難關，為企業後續順利獲得融資奠定基礎。（ｗｌ）

