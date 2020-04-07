【外儲下降】３月外儲按月減逾４６０億美元，逾三年最大單月跌幅

《經濟通通訊社７日專訊》中國連續第二個月外匯儲備減少。人民銀行公布，今年３月未外

匯儲備３０６０６﹒３３億美元，比２月的３１０６７﹒１８億美元減少４６０﹒８５億美元，

遠低於市場預期的３１０００億美元。降幅較２月的８８億美元顯著擴大，且為２０１６年１１

月以來的最大單月跌幅。

３月未，黃金儲備繼續持平於６２６４萬盎司，為連續第６個月維持不變。（ｗｌ）

