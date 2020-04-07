【ＦＯＣＵＳ】花旗國醞釀第四輪救市，黃金瘋預示「綠紙」海嘯？

【ＦＯＣＵＳ】黃金再瘋狂，因花旗國眾議院議長佩洛西周一（１３日）透露，正考慮第四

輪針對新冠肺炎疫情的救助法案，並預言規模將「輕而易舉」地超逾１萬億美元；而此距離侵侵

上月底簽署史無前例的２﹒２萬億美元救助法案，僅短短兩星期。

第四輪救市似與美股急彈的氣氛格格不入，惟若聆聽從白宮御用傳染病頂級專家福奇，到聯

儲前主席耶倫的警告；細看數據公司Ｆａｃｔｓｅｔ一再下調的標指５００首季盈利預測，恐應

知不宜過早樂觀。鑒於花旗國變本加厲「先使未來錢」舉債應對危機，「綠紙」信用會否終會崩

塌？海嘯或已在千里之外醞釀。



＊福奇、耶倫、美股盈利齊顯悲觀＊



新冠肺炎疫情兇猛，花旗國不治人數突破萬人之際，議長佩洛西最新稱侵侵上月底簽署的

２﹒２萬億美元救市法案「並不足夠」，透露擬在本月底前推出第四輪抗疫救助方案，預言規模

將「ｅａｓｉｌｙ」超逾１萬億美元，黃金聞聲升穿１７００美元大關，看齊２０１２年

１２月來最高水平。

金價再瘋狂，令錄近兩周最大漲幅的隔夜美股前景更顯難測，並更似由憧憬沙特、俄羅斯傾

定減產協議樂觀情緒帶動的技術反彈。何解？不妨先聽聽兩位公共衛生及宏觀經濟領域的「大佬

」意見。

前者是白宮御用的傳染病頂級專家福奇，他最新發文指，即使人類研製出疫苗，世界也永遠

不可能恢復到肺疫爆發前的情況，因病毒將永遠是社會逼在眉睫的威脅，很可能每年都會回來。

後者則是聯儲前主席耶倫，她在與佩洛西的電話會議中警告，美國的實際失業率或已達

１３％，非上周就業報告公布的４﹒４％。

此外，市場研究公司Ｆａｃｔｓｅｔ亦下調標指５００首季盈利預測由較早時的

－５﹒２％至－７﹒９％；若預測成真，不單將是自２００９年第三季以來最大同比跌幅

（－１５﹒７％），並勢將拖累看似跌至便宜的美股估值。



＊美今年或需變本加厲舉債３萬億＊



鑒於此，佩洛西高調預告的第四輪救市方案或遲早將至，設想中的措施據報將包括：進一步

協助包括農民在內的小企業、延長失業救濟金期限並擴大規模、額外再向家庭派錢、為醫護人員

防護設備提供更多資金等。

而把持參議院多數的共和黨領袖麥康奈爾，雖堅持不贊成「倉促」再推第四輪法案，但就承

認將有（ｔｈｅｒｅ ｗｉｌｌ ｂｅ）下一措施。

深陷肺疫震央的花旗國勢變本加厲「先使未來錢」應對危機，高盛就預計，財政部今年餘下

時間料需要舉債３萬億美元；到２０２０財年底，公眾（包括外國政府、共同基金、銀行保險等

）持有的聯邦債務佔ＧＤＰ比重將由上個財年的７９％升至９９％，並在２０２３年達到１０８

％，超過１９４６年二戰後的紀錄高位。

上寫「ｉｎ Ｇｏｄ ｗｅ ｔｒｕｓｔ」、理論上可以無限印刷的「綠紙」，信用會否終

會崩塌？海嘯或已隨肺疫醞釀在千里之外。

