【新冠肺炎】澳門確診宗數維持４４宗，澄清無限制外僱出境

《經濟通通訊社７日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨天（６日）表示，過去
２４小時澳門沒有新增確診病例，維持累計４４例確診病例，當中首１０例患者已康復出院，１
例重症患者和３３例輕症患者正接受治療。
應變協調中心表示，目前政府的防疫政策，澳門有限制外僱的入境，但對離開澳門則沒有任
何限制，外僱可以自行選擇適合的離開途徑和方式。（ｃｌ）
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