【新冠肺炎】統計處呼籲市民以網上及電話方式回應住戶統計調查

《經濟通通訊社７日專訊》鑑於２０１９冠狀病毒病疫情持續，政府統計處發言人今日再次
呼籲住戶使用網上問卷或電話方式，參與現正進行的「綜合住戶統計調查」，以減少面對面接觸
。
政府統計處已向４月份「綜合住戶統計調查」抽樣選中的屋宇單位發出通知信，邀請當中的
住戶參與統計調查。住戶可根據信中提供的指引回答網上問卷，亦可致電政府統計處以完成訪問
。未有回應的住戶會於稍後收到政府統計處的提示信、電話短訊或電郵。（ｃｌ）
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