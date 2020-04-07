【新冠肺炎】太平洋航運：首季貨船大致運作正常，料次季收入受挫

《經濟通通訊社７日專訊》太平洋航運（０２３４３）公布，集團自有及長期租賃貨船組成

的核心業務，於第一季度錄得小靈便型及超靈便型乾散貨船的按期租合約對等基準日均租金（Ｔ

ＣＥ），分別為８０２０元（美元．下同）及１１３１０元，按年分別下跌１２％及上升９％。

集團續指，小靈便型及超靈便型乾散貨船的按期租合約對等基準日均租金表現，較波羅的海

小靈便型（ＢＨＳＩ）及波羅的海超靈便型（ＢＳＩ）乾散貨船指數，於第一季分別高出

２５８０元及５０８０元，及較過去１２個月高出２６６０元及２７９０元。



＊首季貨船大致運作正常，料第二季度收入受挫＊



集團指出，儘管遇到一些物流上的阻滯，貨船於首季大致運作正常，部分原因為因應新型冠

狀病毒疫情的所實行的措施對乾散貨運未有即時影響，但更由於受惠於抵禦力相對強的全球運送

的農產品、建材及其他小宗散貨需求，因此小靈便型及超靈便型乾散貨船租金遠高於好望角型乾

散貨船租金。預期首季過後，由於控制新型冠狀病毒疫情的措施所帶來的影響及目前低迷的現貨

市場租金，將會令第二季度的收入受挫。

另外，於首季集團獲交付３艘於２０１９年承諾購買的現代化二手貨船。此外，預期一艘集

團已同意出售的船齡較高及較小型的小靈便型乾散貨船將於２０２０年４月完成交付，這些交易

將使自有貨船船隊數目增至１１７艘。

集團指，受新冠肺炎疫情影響，港口至今仍大致開放及營運，儘管全球一些國家及港口的封

鎖措施及貨船須１４天隔離規則而構成的挑戰愈來愈大。隨著愈來愈多國家進行封鎖措施，將會

對乾散貨船租金及貨運服務帶來進一步的負面影響。然而，最終一旦全球疫情得到遏制，預計需

求回復及刺激經濟措施將可帶動租金回升及復甦。（ｃｗ）

