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即市新聞

07/04/2020 07:53

【企業盈喜】耀才證券（０１４２８）料年度純利增７﹒３％

　　《經濟通通訊社７日專訊》耀才證券（０１４２８）公布，預期截至３月底止年度純利按年
增約７﹒３％，至約４﹒７３億元。
　　該集團指，純利上升主因客戶戶口數量截至３月底增至約３３﹒７８萬個，較去年同期增加
１９﹒３％，從而帶動收入，今年首季「耀才證券（寶寶）」和「耀才期貨（豆豆）」兩個交易
ＡＰＰ總下載量，按季上升約４０﹒８％，透過該兩個交易ＡＰＰ之開戶量按季升６４﹒４％，
而藉「耀才證券（寶寶）」ＡＰＰ的交易宗數升９１﹒７％，令首季落盤總量更直逼４００萬次
，按季大升約４７﹒６％，首季「耀才證券（寶寶）」ＡＰＰ活躍用戶用量升５７﹒８％，網上
交易系統活躍用戶總量增加２６﹒７％。
　　此外，該集團推出營銷策略包括孖展比率９５％、利息低至２％、開戶獲贈２０股盈富基金
（０２８００）及１０股匯豐控股（００００５），加上新客戶買賣港股及Ａ股更可獲１個月零
傭金，以及免收平台費等等。

＊設後備辦公室運作不會停業＊

　　雖然爆發疫情，該集團指，早於２０１５年已成立後備辦公室，適逢今年本港爆發前疫情，
可應付突如其來的大型危機例如疫症、天災人禍等，設於九龍核心地段，總面積超過２萬平方呎
的後備辦公室在設備及規格與中環總辦事處無異，仍能全面運作，不會停業。
　　該集團指，相比其他同業遇到突發事故，只能提供有限度服務，甚至休業。該集團更指，自
去年３月至今年本月１日止總共有約３７間證券商停止營運，料汰弱留強潮持續，規模較小、實
力不足的非上市券商難獲得客戶的信任，倒閉潮將勢所難免。（ｗｈ）

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