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07/04/2020 07:53

【企業盈警】龍昇集團（０６８２９）料全年蝕最多２２００萬元

　　《經濟通通訊社７日專訊》龍昇集團（０６８２９）公布，預期截至３月３１日止年度虧損
介乎約１８００萬至２２００萬元，而２０１９年度則錄得溢利約９８０萬元。
　　該集團指，料轉盈為虧主因持續積極採取定價策略應對日益競爭激烈市況、若干建築項目建
築工程出現意外複雜情況、新型冠狀病毒疫情導致若干項目延誤產生直接成本增加致使業務毛利
率下跌所致。
　　該集團預期於６月末公布業績。（ｗｈ）

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