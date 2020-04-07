南岸集團（００５７７）申請「暫停」還逾２９億元，申請今早復牌

《經濟通通訊社７日專訊》南岸集團（００５７７）公布，有關銀行加速要求其償還共約

２９﹒５１億元，已向銀行申請「暫停」，尋求銀行不會即時採取行動，同時就出售十三酒店

５０％股權的交易延長最後完成日期。該集團自本月２日停牌，已申請於今日早上９時起恢復股

份買賣。

該集團指，於本月１日，銀行再要求償還４﹒７億元，並且由於沒有償還該筆款項，銀行加

速要求其償還與貸款協議有關之所有額外本金及利息，金額為約２４﹒８１億元，即共約

２９﹒５１億元，該集團指於此時無法償還該筆金額。該集團已向銀行申請「暫停」，尋求銀行

保證鑒於新型冠狀病毒大流行對澳門及整體市場嚴重負面影響下，銀行不會採取即時行動，以強

制行使其於十三酒店保證權或對其清盤。銀行仍對進行中的酒店出售交易感興趣，該集團指有關

出售交易如完成，將與銀行合作以使其獲得其於酒店項目餘下權益。

如該交易未能完成，將與銀行合作為酒店或其所在地尋找其他準買家。該集團指，貸款協議

違約及銀行之要求償還貸款協議整筆餘額，任何一種情況，均不會對其他主要業務（即保華貸款

協議造成直接交義違約。



＊出售酒店股權完成日期延長兩月＊



此外，該集團指，出售十三酒店５０％股權方面，由於買賣協議若干先決條件需要更多時間

方能達成，因此，於昨日買賣雙方分別協定把最後完成日期由本月１４日延至６月１４日。

另外，該集團指，Ｆｒａｎｃｉｓ Ｇｏｕｔｅｎｍａｃｈｅｒ及陳覺忠因希望將更多時間

投入其個人業務上，彼等辭任獨立非執行董事，自昨日起生效，他們確認與董事會並無任何意見

分歧，亦無任何其他與彼等辭任有關之事宜須知會股東及聯交所。該集團指，委任盧永仁為獨立

非執行董事，由昨天起生效。（ｗｈ）

