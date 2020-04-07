《日入而息》林鄭稱加薪按機制調整，外儲降幅三年大，港股成交增

《今天重點》﹡林鄭月娥稱限聚令往後日子將嚴格執法；林鄭指薪酬按機制調整，會審慎考

慮與民共度時艱

﹡本港新增２１宗確診個案，累計９３６宗；馬莎宣布全線香港分店暫停營業

﹡市建局指深水埗東京街項目共接獲１７份標書

﹡３月外儲按月減逾４６０億美元，逾三年最大單月跌幅；外匯局解畫外儲大

跌：３月主要國家資產價格大幅調整



《即日市況》﹡疫情緩和內需股抽升，港股漲５０４點收２４２５３，成交飆四成半



《深滬股市》﹡寬鬆帶動滬指收漲２﹒１％，１２７億外資報復式湧入



《美元匯價》﹡留意英鎊１﹒２１５０附近支持，輕倉做多；歐元最新報１﹒０８７７╱

８０，日圓最新報１０９﹒０７╱１０



《公司業績》﹡安科系統（０８３５３）九個月虧損收窄至１１﹒６萬坡元，上季虧轉盈，

不派息

﹡永勝醫療（０１６１２）首３個月總收入按年增長１９﹒３％



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）歡迎政府對東涌線延線決定

﹡小米（０１８１０）１０周年，雷軍稱在挫折中變強大，期盼未來十年新輝

煌

﹡日本城母企表示網上銷售有信心達標，下年度擬開１０家新店

﹡縱橫遊（０８０６９）取消５月３０日前日本團，首季營收損失逾１億

﹡ＢＨＣＣ（０１５５２）即日暫停新加坡的建築活動

﹡亞洲先鋒娛樂（０８４００）料疫情及業務暫停對中期業績有重大不利影響

﹡亞洲速運（０８６２０）暫錄６億孖展超購８１倍，ＭＯＧ（０１９４２）

超２９倍

﹡阿里巴巴（０９９８８）時隔１１年再啟「春雷計劃」扶助中小企業

﹡英恆科技（０１７６０）旗下新能源產品榮獲國際權威認證

﹡高威電信夥思科為香港科學園建全港最大型ＷｉＦｉ６網絡

﹡報道指花旗或代替瑞信參與微醫ＩＰＯ保薦

﹡東銀國際（００６６８）向陝西太白及擔保人追討４０８０萬元款項

﹡亞洲電視（００７０７）收到法定要求償債書，需在三周內償還近４６００

萬債務

﹡中海外（００６８８）３月份合約物業銷售金額按年升７％

﹡亞盛醫藥（０６８５５）在研原創新藥獲內地當局批准開展臨床研究

﹡李嘉誠及李澤鉅增持長實（０１１１３）１９５﹒９萬股，另增持長和

（００００１）逾１０萬股



《國企紅籌》﹡城建設計（０１５９９）首３個月項目中標共計約１０﹒０６億元人民幣

﹡中海外宏洋（０００８１）３月份合約銷售額升２２％至４２億元人民幣



《神州民企》﹡吉利汽車（００１７５）３月份總銷量按年減少４１％，按月大增２﹒４５

倍

﹡花樣年（０１７７７）３月份銷售額按年升９﹒５３％至２１億元人民幣

﹡萬科企業（０２２０２）聘任王海武為執行副總裁及首席運營官

﹡中芯國際（００９８１）上調首季收入和毛利率指引



《中國要聞》﹡巨無霸三峽新能源啟動上市，計劃吸資２５０億元人民幣

﹡內地穩進口措施輪番出台，新批１４種動植物產品入口

﹡國開行表示發揮逆周期調節作用，支持重大項目建設

﹡專家表示專項債預計全年提升基建投資１﹒９萬億元

﹡深圳調整徵信數據上報，延後還款期限並設置保護期

﹡稅務局、銀保監表示加大稅銀合作，支持小企業復工復產

﹡３月北京租房市場成交穩定上升，惟仍低去年近３８％

﹡清明假期全國旅遊收入同比挫八成，接待人數減６１％

﹡海航控股流動性緊張，一筆超短期融資債券難兌付

﹡天弘餘額寶７日年化收益率首破２％，貨基規模仍增長

﹡統計局表示內地３月下旬生豬價格環比降４﹒１％

﹡清明節假期因素致上海上周新房成交減少

﹡人行今降超額存準率，續停逆回購回籠７００億元

﹡官媒表示沽空機構及做空機制能補充官方監管

﹡瑞幸三日市值蒸發８３％，陸正耀３７億元人民幣質押爆倉

﹡歐盟向中國及埃及產玻璃纖維，徵收為期五年反傾銷稅

﹡３月外儲按月減逾４６０億美元，逾三年最大單月跌幅

﹡中國聯通攜手華為，合作解決５Ｇ智能故障管理

﹡報告指超過三成中國消費者延遲升級５Ｇ及購買新手機

﹡財政部表示３月全國發行地方政府債券３８７５億元



《寶島快訊》﹡台股升１﹒８％收報９９９６﹒３９點，創近一個月高

﹡ＺＯＯＭ釀私隱洩漏風暴，台灣禁止公務機關使用



《其他消息》﹡「七警案」中５人終極上訴失敗，終院３法官一致駁回

﹡林鄭社交平台貼文平均每個２千元，特首辦：助溝通

﹡工總促政府向進出口業提供補助津貼，並放寬資助要求

﹡政府邀請港鐵公司開展東涌線延線項目的詳細規劃及設計

﹡市建局表示深水埗東京街項目共接獲１７份標書

﹡匯豐基金現金存放關連實體無息收，遭證監會譴責及罰款３５０萬元

﹡Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ與流動租金支付平台合作，提供電子支付方案

﹡深股通額度全日用７３﹒５億元，北向淨流入創２個月高；滬股通額度全日

用７１﹒７億元，陸股通淨流入１２７億

﹡畢馬威表示今年超過半數受訪者對薪酬檢討持樂觀態度

﹡匯豐調查指７５％流動資產逾１００萬的客戶對港股今年前景悲觀

﹡仲量聯行表示失業率攀升拖累樓價，料今年最多跌１５％

﹡戴德梁行料上半年舖租跌１５％，中環銅鑼灣慘跌四成；戴德梁行料今年寫

字樓租金最多跌１８％



《其他消息》﹡本港新增２１宗確診個案，累計９３６宗

﹡港府延長非香港居民從外地到港的入境限制

﹡衛生防護中心就誤將尼泊爾籍非確診人士送院致歉

﹡中俄邊境綏芬河口岸今起關閉，已累計輸入５９宗病例

﹡澳門確診宗數維持４４宗，澄清無限制外傭出境

﹡廣州非裔人士疑爆疫情，越秀白雲區疫情風險升至中級

﹡日相安倍晉三正式向東京等７區宣布緊急事態令

﹡外交部表示今年中國－中東歐峰會因疫情已決定延遲；為法國採購醫療物資

未設置任何條件

﹡ＩＭＦ表示中國呈有限但令人鼓舞復甦跡象，疫情或復發

﹡世界自然基金會籲關閉野生動物市場，防疫症再度爆發

﹡亞投行批准向中國提供３﹒５５億美元貸款於公共衛生

﹡林鄭月娥稱限聚令往後日子將嚴格執法

﹡施羅德表示美就業急挫只是冰山一角，或大幅衰退的序幕

﹡星展料疫情引起經濟衰退屬短暫，環球經濟次季急放緩

﹡特朗普稱考慮限制國內航班，或向國民發放更多現金

﹡馬莎百貨３名員工確診，全線分店關閉兩天消毒

﹡統計處呼籲市民以網上及電話方式回應住戶統計調查

﹡鄭若驊稱參與、組織或提供場地予４人以上聚會或違法

﹡聶德權稱密切審視疫情以決定立法會選舉日期

﹡ＪｏｂｓＤＢ向醫護界提供三則免費招聘廣告

﹡７７國集團和中國：呼籲國際應團結維護全球金融穩定

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